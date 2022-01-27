'Annesi olamaz, anca ablasıdır' denildi ama...Burak Özçivit'in annesi güzelliği ile gelinini saf dışı bıraktı

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, annesi ile gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun annesini gören hayranları, "Bu ne güzellik böyle" demekten kendisini alamadı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey karakteri her bölüm farklı bir aksiyonla seyirci karşısına çıkıyor.

Özçivit bu rol sayesinde popülaritesini gittikçe artırırken, şu sıralar annesi Ceyhan Özçivit ile gündeme gelmeye başladı.

Eşi Fahriye Evcen ve kardeşinin güzelliği herkes tarafından bilinirken, oyuncunun annesi hepsini solladı.

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit, güzelliği ile dikkati çekti ve anne-oğulun benzerliği bir kez daha ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN ANNESİ GÜZELLİĞİ İLE DİKKATİ ÇEKTİ

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, annesi Ceyhan Özçivit'le gündeme geldi. Karan doğmadan önce torun istediği sık sık gündeme getirilen Ceyhan Özçivit, güzelliği ile genç kızları adeta solladı.

Annesine oldukça düşkün olan Burak Özçivit, zaman zaman fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

Burak Özçivit ve kardeşinin annesine olan benzerliği ise dikkati çeken bir diğer konu.. Yakışıklı oyuncunun hayranları, "Anne-oğul benzerliği" "Burak aynı annesine benziyor" tarzından birçok yorum yapıyor.

Ailesine çok düşün olan Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Karan, annesi ve eşi Fahriye Evcen'le alışverişte görüntülenmişti.