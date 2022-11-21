Son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez annesine benzerliğiyle şaşırttı.

Televizyon ekranlarında ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle şöhretini artıran Melis Sezen, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Daha önce ekranlarda Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde oynamıştı. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle beraber sinema filmlerinde de rol almıştır. 2018 senesinde gösterime girdiği bilinen Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol almıştır.

Annesine olan benzerliği "Yok artık" dedirtti

Ünlü isim, sosyal medyada cesur pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Sezen, bu kez annesinin doğum gününü kutladı ve bu özel günde annesiyle beraber paylaşımda bulundu. Yan yana çekildiği fotoğrafı hesabında paylaşan Sezen'in annesine benzerliği ise "Bu kadar benzerlik olmaz" dedirtti.

İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...