Annesinin boyunu geçti! Ivana Sert'in oğlu Ateş'e yorum yağıyor...

Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş'i paylaştı. Ivana Sert'in 14 yaşındaki oğluna "Ne kadar yakışıklı" yorumları yağdı.

Manken ve sunucu Ivana Sert'in küçük oğlu Ateş Sert, sosyal medyanın gündeminde.

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler’de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı.

Doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert’in oğlu Ateş Sert de eşlik etti.

IVANA SERT'İN OĞLU

Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş ise doğum gününün önüne geçti.

Yurdal Sert ile evliliğinden oğlu olan Ivana Sert'in oğluna "Ateş genç delikanlı olmuş", "Ateş ne kadar yakışıklı", "Annesinin boyunu geçmiş", "Bunlar gerçekten baba-oğul gibi", "Çocuk adama ne kadar çok benziyor" yorumları yapıldı.

"10 SEVGİLİM OLDU"

Sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlayan 14 yaşındaki Sert, 'Kaç sevgilin oldu?' sorusuna ise verdiği '10 tane' cevabıyla hatırlanıyor.