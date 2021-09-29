'Another Self' kadrosuna minik yıldız! O isim Tuba Büyüküstün’ün çocukluğunu oynayacak

Netflix’in yeni dizisi ‘Another Self’in oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Murat Boz ile başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün’ün çocukluğunu canlandıracak isim Elif Kurtaran oldu.

Netflix’in yeni dizisi ‘Another Self’in Ayvalık Cunda’da gerçekleşen çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak gibi isimlerin birlikte rol aldığı dizinin oyuncuları setten fotoğraf ve videoları da zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyorlar.

Dizinin kadrosu genişledikte detaylar da netleşmeye devam ediyor.

ADA'NIN ÇOCUKLUĞU ROLÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizideki flashback sahnelerde Ada’nın çocukluğunu canlandıracak oyuncu için çok sayıda minik yeteneğe bakıldı ve sonunda Tuba Büyüküstün’e en çok benzeyen Elif Kurtaran’da karar kılındı.

Elif Kurtaran daha önce Sol Yanım dizisinde de kamera geçmişti.