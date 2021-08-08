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    Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

    Ünlü televizyoncu Metin Uca, sosyal medya hesabından "Ağustos ayında Antalya'ya yağmur yağmaz, duaya değil bilime inanın" demişti. Bugün Antalya'da başlayan yağmur, büyük bir sevinçle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 00:25
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    Antalya'ya yağan yağmur, Metin Uca'nın tweetini akıllara getirdi

    Türkiye son 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken,  birçok vatandaş yağmur duası etmişti.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Antalya'da yağmur duasına çıkmasıyla Metin Uca, 'dua' eylemini küçümseyerek 'bilimsel verilere göre' Antalya'ya yağmur gelmeyeceğini iddia etmişti.

    ANTALYA'YA YAĞMUR YAĞDI

    Bugün akşam saatlerinde Antalya'ya yağmur başladı.

    Manavgat bölgesindeki yangın mağduru vatandaşlar, sağanak yağmurun altında birbirlerine sarılarak yağmuru büyük bir sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, "Allah'ım şükürler olsun" diyerek dua etti.

    METİN UCA 'DUAYA DEĞİL, BİLİME İNANIN' DEMİŞTİ

    Geriye ise Metin Uca'nın "Türkiye'de yaşayan herkes bilirki Ağustos'ta Antalya'ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın" tweeti kaldı.

    Antalya ya yağan yağmur, Metin Uca nın tweetini akıllara getirdi #1

    Antalya ya yağan yağmur, Metin Uca nın tweetini akıllara getirdi #2

    Antalya ya yağan yağmur, Metin Uca nın tweetini akıllara getirdi #3

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