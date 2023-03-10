Antepli sananlar elendi! Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı bakın nereliymiş! Hiçbir tahmin tutmaz... Yalı Çapkını dizisinde "Bilesin" repliğiyle büyük beğeni toplayan Kazım Ağa'yı, Diren Polatoğulları canlandırıyor. Ünlü oyuncuyu herkes Gaziantepli sanıyor ancak yanlış. Bakın aslen nereliymiş...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Yalı Çapkını, Star TV'yi reytinglerin zirvesine taşıyor.

Cuma günlerinin favori yapımı Yalı Çapkını, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler yer alıyor.

Seyran ve Ferit'in hikayesini konu alan dizide Seyran'ın babası Kazım Ağa karakteri de inanılmaz etkileyici.

Davranışları, sözleri ve hareketleriyle özellikle "Bileeesiiin" repliği ile kendine hayran bırakan Kazım Ağa'yı, usta oyuncu Diren Polatoğulları canlandırıyor.

Dizide Gaziantepli olan Kazım Ağa'yı gerçekte de oralı sananlar şoke oluyor.

Bakın Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları aslen nereliymiş...

Memleketini duyan şaşırdı

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, aslen Tuncelilidir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları,TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

43 yaşındaki başarılı oyuncu şimdilerde ise Yalı Çapkını'na damga vuruyor.