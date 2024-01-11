Arabesk müziğin Ferdi babasıydı! Ferdi Tayfur son halini paylaştı! Uzun zamandır Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat sürdüren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur son halini paylaştı. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

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Son yıllarda gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te yaşamaya başlamıştı.

15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur arabesk müziğin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

78 yaşındaki Ferdi Tayfur, hayranlarının kendisini sık sık merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur yaptığı paylaşıma "Toprak olur, taş olurum yolunuz da yoldaş olurum.. Merak etmeyin siz." notunu ekledi.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

Ferdi Tayfur'un, evinde dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşması takipçileri tarafından beğeni topladı.

Ünlü ismin hayranları Ferdi Tayfur'un bu paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.

Oğlu böbreğini vermişti

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek nakli olmuştu.

Çok uyuduğu için gittiği hastanede böbrek yetmezliği olduğunu öğrenen Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledilmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

Toplamda dokuz kez Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir.

30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan Ferdi Tayfur 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurmuştur.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür.