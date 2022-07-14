'Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor' Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in hayali gerçek oldu!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla sesine övgüler yağan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, müzik dünyasına atıldı. Öztel'in yeni şarkısı ve klibi sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.

Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı.

Sosyal medyada 118 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına çok iddialı bir giriş yaptı.

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı performanslarla sesine övgüler yağan Havva Öztel'in sonunda hayali gerçek oldu.

Geçtiğimiz günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlandı.

Havva Öztel "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı salladı.

Öztel'in dinlenme rekoru kıran klibine "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına girdi