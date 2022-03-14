Gözlerini bebek yaşta kaybeden Hafız Murat Hoca'yı konuk alan Esra Elönü, Hafız Murat Hoca'nın hayata bakış açısını dinledi. Hafız Murat, yayında Saba makamında ezan okudu.

24 TV'de izleyiciyle buluşan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Hafız Murat Hoca oldu.

Program sunucusu Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Hafız Murat, hayata bakış açısını ekranda seyircilerle paylaştı.

Şahsi anlayışında iyi insanın her insanı düşünen kişi olduğunu vurgulayan Hafız Murat, kötü insanın yalnızca kendini düşünen kişi olduğunu belirtti.

KÖTÜ İNSANI TANIMLADI

Adem ile Havva'dan örnek veren Hafız Murat, "Şeytan da hata yaptı Adem de hata yaptı. Adem cennetten kovuldu, şeytan dergahtan atıldı. Adem'in neden kabul edildiği ve şeytanın neden reddedildiğinin sebebi belli. Şeytan kıyası kitabın yanında yaptı, Kur'an ile kıyas yapılır mı? Ateş ile toprağı kıyaslamaya kalktı. Kötü insan her an ben diyendir." dedi.

SABA MAKAMINDA EZAN OKUDU

Sesiyle sükunet veren Hafız Murat, takkesini takarak seyirciler için ezan da okudu. Saba makamında okuduğu ezan ile dinleyenleri huzura erdiren Hafız Murat, ezan bittikten sonra kural vurgusu yaptı.

Arafta Sorular'a katılan Hafız Murat'tan Saba makamında ezan VİDEO

"DÜNYA İLE HİÇ ANLAŞAMADIM"

Esra Elönü'nün sorularını cevaplandıran Hafız Murat'ın açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde:

"Dünyada mekan ahirette iman demiş büyüklerimiz. Rabbe'l-alemin geçici olarak bu cihanı halk ettiğine göre, dünya geçici bir evimiz. Taraflı tarafsız tüm yaratılanı sevdim ama dünyayı bir türlü sevemedim, hiç alışamadım. Zevk sahibi olmama rağmen dünya ile hiç anlaşamadım. Ama insan sevgisi üst düzeyde.

"HÜZÜNLÜ OLMAYAN İNSAN BİR İŞE YARAMAZ"

Hüzünlü olmayan insan hiçbir işe yaramaz ki hüzün şart. Hüzünlenmek bir tek kırılmak anlamına gelmiyor. Akşam üzerime hep hüzün çöker. Yalnızlık şarkımı akşam yapmışımdır. Hüzün illa kırılmak, terk edilmek anlamına gelmiyor ki. Hüzün güzel bir şey.

Sanatımla meşgul oluyorum, toplumu mağdur bırakmıyorum. Kurallara uygun; şarkı, türkü, ağıt uzun hava okuyorum. Ama camiyi terk etmiyorum, cami üslubunu hiç bozmuyorum





GÖZLERİNİ NASIL KAYBETTİĞİNİ ANLATTI

Çok küçük yaşta camiye girdim, çocukluğumu da çok güzel yaşadım. Çok güzel top oynardım.

İki buçuk yaşlarındayken salıncak kazası geçirmişim. O zamanlar İstanbul'un evleri ahşaptı. Dört köşesi sopalı olan salıncaklar vardı. Anlattıklarına göre odunların üzerine oradan düşmüşüm. Beyin sarsıntısı geçirdiğim için acil doktora götürüyorlar ve beyin ameliyatına alıyorlar.

Göz damarlarıma kara su iniyor ve amalık serüvenim başlıyor. Diğer meseleye gelince, gözü görenler bize yol yordam gösteriyor fakat, kendi gördüklerini inkar ediyorlar. O zaman burada bir çelişki oluyor. Biz ağma olduğumuz halde bu meseleye vakıf oluyoruz, gözü gören anlamıyor.

Mesela muhalefet yapacak diğer partiyi lekelemek için yaptıkları işleri görmüyor. Bu körlükle alakalı. Bu yoldan gidin burası güzel diye bize gösteriyor ama kendi görmüyor. Bana gösterdiği yolun aleyhinde. Çelişki burada. Çok tehlikeli."