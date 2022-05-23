Arap takipçileri çok beğendi! Kardeşlerim'in Ayşe'si derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı...

Arap takipçileri çok beğendi! Kardeşlerim'in Ayşe'si derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı...

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek, puantiyeli dekolteli elbisesiyle poz verdi. Cesur karelerini ınstagram'dan yayınlayan oyuncuya yabancı takipçilerinden yorum yağdı.

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Çağla Şimşek, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

2002 doğumul Çağla Şimşek "Elveda Derken" dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım attı, ardından "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Lavin karakterine hayat verdi.

Genç ve güzel oyuncu, asıl çıkışını Küçük Gelin dizisiyle yaptı. Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile parmak ısırtıyor.

Çağla Şimşek'ten cesur paylaşım

Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi bulunan Şimşek, son kareleriyle görenlerin aklını başından aldı.

Siyah puantiyeli elbisesiyle pozlar veren oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

O kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncuya özellikle Arap takipçilerinden, binlerce beğeni ve geldi.

İşte Çağla Şimşek'in dekolteli pozları...







