Aras Aydın kimdir? İkimizin Sırrı'nın Alp'i Aras Aydın'ın biyografisi

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nda Alp karakterini canlandıran Aras Aydın hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki İkimizin Sırrı Alp kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarına geliyor.

Öğretmen Kemal dizisiyle oyunculuk hayatına giriş yapan Aras Aydın, İkimizin Sırrı dizisinde 'Alp' karakterine hayat veriyor.

Aras Aydın'ın hayatını merak eden izleyiciler, İkimizin Sırrı Alp kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, İkimizin Sırrı'nın Alp'i Aras Aydın kimdir? İşte Aras Aydın hakkında bilgiler...

İKİMİZİN SIRRI ALP KARAKTERİ HAKKINDA

Alp, Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen oğludur.

Yalnız bir çocukluk geçiren ve hayatın karanlık yüzüyle erken tanışan Alp, büyüdüğünde soğuk ve sevgisiz bir adama dönüşmüştür.

Annesine ne kadar öfkeli olsa da onun hayatını kurtarmak için yasa dışı işlere bulaşmaktan çekinmeyecektir.

ARAS AYDIN KİMDİR?

2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın'ın asıl adı Mehti Aras Aydın'dır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Aras Aydın, 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünü canlandıran Aydın, 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol almıştır 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" karakterine hayat vermiştir.

2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" karakterine hayat veren oyuncu, 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol almıştır. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer almıştır.

Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırmış ve ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaşmıştır.

"Masum Değiliz" dizisinde de rol alan Aras Aydın, davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabilmektedir.