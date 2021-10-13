Aras Bulut İynemli dev bir projeyle geliyor! Tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek

Aras Bulut İynemli dev bir projeyle geliyor! Tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek

Çukur dizisiyle ününe ün katan Aras Bulut İynemli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İynemli'nin 29 Ekim 2023 için çekilecek Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracağı belirtildi.

Dizi dünyasına ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisiyle adım atan ve bu diziyle büyük bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı ''İçerde'' dizisiyle ününe ün katmıştı.

Dört sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakteriyle gönüllere taht kuran İynemli, ''7. Koğuştaki Mucize'' filmindeki oyunculuğuyla da büyük beğeni topladı.

Son dönemin en iyi oyuncuları arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Çukur dizisinin final yapmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

Dizideki rol arkadaşları yeni projelerinde boy göstermeye başlarken Aras Bulut İynemli'nin adı birkaç projede geçse de tüm bunlar iddia olarak kalmış ve gerçekliğe kavuşmamıştı.

BOMBA BİR PROJEYLE DÖNÜYOR

Yeni projesi hayranları tarafından dört gözle beklenen Aras Bulut İynemli'nin bir sonraki projesi nihayet ortaya çıktı.

Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras Bulut İynemli'nin çok büyük bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi.

ATATÜRK'Ü CANLANDIRACAK

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi geliyor.

Çalışmaları yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturacak.

Ayşe Arman'ın haberine göre, şimdiden merak konusu olan filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Aras Bulut İynemli canlandıracak.

İynemli'nin yakın çevresinden, görüşmelerin sürdüğü ve yapım şirketi ile İynemli arasında ufak pürüzlerin olduğu açıklaması yapıldı.

''İYNEMLİ ATATÜRK İÇİN DOĞRU BİR SEÇİM''

Çıkan haberlerin ardından birçok kişi, Aras Bulut İynemli'nin Atatürk için çok doğru bir seçim olduğunu söyledi.

İynemli'nin oyunculuktaki yeteneğine dikkat çeken Ayşe Arman da genç oyuncunun bu rolün altından büyük bir başarıyla kalkacağına emin olduğunu belirtti.

Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. 2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli. Bence çok çok iyi bir seçim. Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli. Ailecek hastasıyız. Tabii ki Çukurcu'yduk. Tabii ki 7. Koğuştaki Mucize'yi öle öle, ağlaya ağlaya, hayranlıkla izledik. Çok gerçek buluyorum onu. Samimi, sahici. Abartılı hiç bi şeyi yok. Ultra doğal bi oyunculuğu var, oynamıyor, canlandırdığı kişi oluyor. Kısacası her rolün altından kalkabileceğini düşünüyorum.''