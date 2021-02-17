7. Koğuştaki Mucize filmi, bu akşam Fox Tv ekranlarında yer alıyor. Filmde Memo karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Aras Bulut İynemli kimdir?

7. Koğuştaki Mucize filmi, tekrar izlemek isteyenler ya da izleme fırsatı bulamayanlar için bu akşam Fox Tv ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor.

Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile büyük bir üne kavuşan Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminde canlandırdığı Memo karakteriyle konuşulmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, Aras Bulut İynemli'nin hayatı ve biyografisini merak ediyor.

Peki, Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında? Aras Bulut İynemli aslen nereli?

İşte, Aras Bulut İynemli hakkında merak edilenler...

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aras Bulut İynemli, Aslen İstanbulludur.

Abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Henüz öğrenciyken oyunculuk hayalinin peşinden giden Aras Bulut İynemli, okulunu dondurup Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçmiş ve böylece İynemli’nin ilk televizyon projesi hala yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi olmuştur.

2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteri ile izleyenlerin hafızasına kazınan yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi televizyon dizilerinde rol alan ünlü oyuncu, Çukur dizisi ile ününe ün katmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır.

2019 yılında rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize sinema filmindeki performansıyla halkın takdirini kazanmıştır.





ARAS BULUT İYNEMLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ



Çukur

7. Koğuştaki Mucize

İçerde

Maral: En Güzel Hikayem

Pek Yakında

Muhteşem Yüzyıl

Mahmut ile Meryem

Tamam Mıyız?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Arka Sokaklar

ARAS BULUT İYNEMLİ ÖDÜLLERİ