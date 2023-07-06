Arda Güler resmen Real Madrid'de! Arda Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden olan İspanyol devi Real Madrid milli futbolcu Arda Güler'i renklerine bağladı. Transfer sonrası Arda Güler'in hayatı merak uyandırdı. İşte Arda Güler'in merak edilenleri..

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden olan İspanyol devi Real Madrid milli futbolcu Arda Güler'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler önümüzdeki sezon Real Madrid forması giyecek.

30 milyon Euro bedel ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler en yüksek bedelle transfer olmuş Türk futbolcu ünvanını eline aldı.

Transfer haberi sonrası Arda Güler hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Arda Güler? İşte merak edilenleri..

Arda Güler kimdir?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Arda henüz 9 yaşındayken Ankara'nın köklü takımlarından Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.

Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle dikkat çeken Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı.

Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir dosya sundu.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç Gençlerbirliği kulübü başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü olan 20 Şubat 2019 tarihinde 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Arda Güler kulübün genç takımında oynamaya başladı.

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giyen Arda Güler 20 Şubat 2019 tarihinde 150.000 TL karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Fenerbahçe A takımıyla toplam 51 maça çıkan Arda Güler 9 gol kaydetti. Burada gösterdiği performans ile Milli takıma çağrılan Arda Güler 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Türkiye-Galler maçında milli formayla ilk golünü kaydetti.

Dünyanın dev kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran Arda Güler 6 Temmuz 2023 tarihinde toplam 30 milyon Euro bedel ile Real Madrid'e transfer oldu.