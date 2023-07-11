Arda Güler'in aşkı: Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Arda Güler ile sevgili olduğu haberleriyle gündeme gelen Duru Nayman hakkında bilgiler merak konusu oldu. Basketbolcu Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor araştırılıyor. İşte Duru Nayman'a dair bilgiler...

Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler, yılın transferine imza attı ve milyonları gururlandırdı. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e gitti. Dünyanın gözü üzerine çevrilen genç yıldız, bu kez aşk haberiyle gündeme geldi. Arda Güler'in sevgilisi olduğu iddia edilen isim Duru Nayman oldu. Sosyal medyada çıkan haberlere göre, Arda Güler'in Galatasaray'ın basketbolcusu 18 yaşındaki Duru Nayman ile birlikte. Duru Nayman hakkındaki bilgiler hızla gündeme geldi. Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman kimdir, sevgilisi mi, kaç yaşında gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Duru Nayman kimdir? İşte ayrıntılar... Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Guard olarak oynayan 23 numaralı oyuncudur. 2005 doğumlu olan Nayman henüz 18 yaşında. Duru Nayman, daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. İkilinin, bu sıralarda tanıştığı tahmin ediliyor.