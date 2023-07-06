Arda Güler'in babası Ümit Güler'in WhatsApp paylaşımı gündeme oturdu! 'Real Madrid'e giderim' Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in babası Ümit Güler WhastApp'tan paylaştığı bir video ile gündeme geldi. İşte Ümit Güler'in o paylaşımı..

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dünya devlerinin transfer etmek için adete yarış içerisine girdiği Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı basın açıklamasında Arda Güler'in kesin olarak Fenerbahçe'de kalmayacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrası Arda Güler'in Real Madrid'e imza atması kesinleşirken genç futbolcunun babasından bu iddiaları güçlendirecek bir hamle geldi. Arda Güler'in babası Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde yayınladığı bir video ile gündeme oturdu. Ümit Güler, Çocuklar Duymasın isimli dizide yer alan bir sahne ile Arda Güler'in Barcelona'ya değil Real Madrid'e transfer olacağının sinyalini verdi. İşte o paylaşım..