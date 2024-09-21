Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman bakın hangi takımda forma giyiyormuş... Arda Güler, Thibaut Courtois belgeselinin galasına kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte katıldı. Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman hakkında aramalar hız kazandı. Basketbolcu olan Duru Nayman'ın oynadığı takım merak uyandırdı...

Hüseyin Topuz

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte bir davete katıldı.

Uzun süredir birlikte olan Arda Güler ve Duru Nayman ilk kez kameralar karşısında birlikte görüntülendi.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois belgeselinin galasında İspanyol basınının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Basketbolcu olan Duru Nayman hakkında sosyal medyada aramalar hız kazandı.

Duru Nayman hakkında en çok merak edilenler arasında ise 18 yaşındaki genç sporcunun hangi takımda forma giydiği oldu.

İşte Duru Nayman'ın forma giydiği takım...

Galatasaray forması giyiyor

1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor.

Guard pozisyonunda görev alan Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynamıştır.