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    Arda Kural'ın yeni tarzı sosyal medyayı salladı! İşte Arda Kural'ın müthiş değişimi!

    Arda Kural’ın yeni tarzı takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Binlerce beğeni ve yorum alan yeni tarzını görenler eski Arda Kural geri döndü ifadelerini kullandı.
    • 11.07.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 11:35
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    Arda Kural'ın yeni tarzı sosyal medyayı salladı! İşte Arda Kural'ın müthiş değişimi!

    Bir döneme yakışıklılığı ile damga vuran ve ardından yaşadığı kötü günlerden sonra adeta bir çöküş yaşayan ünlü oyuncu Arda Kural kötü günleri geride bıraktı.

    Yerli Leonardo Dicaprio olarak adlandırılan ünlü oyuncu kurban bayramında paylaştığı fotoğraf ile adeta sosyal medyayı salladı.

    Arda Kural ın yeni tarzı sosyal medyayı salladı! İşte Arda Kural ın müthiş değişimi! #1

    Yaşadığı o kötü günlerde bambaşka bir tarza bürünen ünlü oyuncu son imajıyla hayranlarının büyük beğenisini kazandı.Ünlü oyuncu adete geçmişe dönerek eski halini hatırlattı.

    Arda Kural'ın "İyi Bayramlar" notuyla instagram hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    İşte Arda Kural'ın yeni tarzı;

    Arda Kural ın yeni tarzı sosyal medyayı salladı! İşte Arda Kural ın müthiş değişimi! #2


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