Arda Turan-Berkay davasında Burak Yılmaz tanıklık yaptı

Berkay’ın eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada Burak Yılmaz, “Diyaloğuna şahit olmadım” dedi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Emirgan semtindeki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi olan Özlem Şahin'i omzundan dürttüğü ve “Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım.” diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.

10 Ekim 2018'de yaşanan olayın ardından Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga çıkmış, burnu kırılan şarkıcı hastanenin yolunu tutmuştu.

Silahla hastaneye gitti

Arda Turan da şarkıcının ardından soluğu hastanede almış, ortaya çıkan görüntülerde futbolcunun elindeki silah dikkat çekmişti.

Tüm bu yaşananların ardından olay adli mercilere taşınmıştı.

Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri VİDEO

Cinsel taciz suçundan beraat

Özlem Şahin'e yönelik “cinsel taciz” ile suçlanan Arda Turan, 11 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla bu suçtan beraat etmişti.

Mahkeme, Arda Turan'ı “Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten yaralama” suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Beraat kararına itiraz

Berkay Şahin'e, Arda Turan'a karşı hakaret suçunun tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin, avukatları aracılığıyla “Cinsel taciz” yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.

Burak Yılmaz ara celsede ifade verdi

Bugün dava ile ilgili bir duruşma daha görüldü.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin katılmadı.

Tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık Arda Turan'ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği belirtildi.

“Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım”

Burak Yılmaz'ın ifadesinde, “Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay'a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Ayrıca Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti.

Ancak uzak olduğum için ne konuştuklarını duyamadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi. Birisi ‘silahımı getirin’ diye bir şey söyledi. Ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra da ben Arda'yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti. Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı.” dediği öğrenildi.

Özlem Şahin'in avukatı: Tekrar dinlensinler

Özlem Şahin'in avukatı ise Burak Yılmaz'ın ifadesine karşı “Burak Yılmaz, Arda Turan'ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir. Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz. Burak Yılmaz, arkadaşı Arda Turan'ın yanından hiç ayrılmadığını ve Özlem Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir. Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur. Burak Yılmaz'ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz.” dedi.

Avukat, Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.

Berkay'ın asistanı tanık olarak dinlendi

Duruşmada, Berkay'ın asistanı Onur Ürkmez ise tanık olarak ifadesinde, “Özlem Hanım'ın, Berkay Bey'in yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Çıkacaklarını düşündüm birbiriyle konuştuklarını görünce aracı çıkarmadım. Berkay Bey sonrasında içeri girdi ve dışarı çıkarken elindeki bardağı yere fırlattı. Burnu kanıyordu. Özlem Hanım içerde kaldı onu içeriden çıkarıp taksiyle eve gönderdim, sonrasında hastaneye gittik. Kavga anını görmedim.” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

DHA’nın haberine göre mahkeme, Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.