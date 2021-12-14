Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Yasak Elma'ya mı katıldı? Eda Ece'den bomba teklif!

Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına konuk olan Eda Ece, hayatı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yasak Elma dizisinden bahseden Ece, Aslıhan Turan'a bir teklifte bulundu.

Galatasaray'da top koşturan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Youtube kanalı açtı.

Youtube kanalı açtıktan sonra ailesine dair her anını yayınlayan Doğan, birbirinden ünlü isimleri konuk almaya başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her hafta başka bir ünlüyle program yapan Aslıhan Doğan, bu hafta Eda Ece'yi ağırladı.

FOX ekranlarında 5 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Ece, hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Yasak Elma ile adını geniş kitlelere duyuran ve yurt dışında dahi tanındığını söyleyen Ece, yeni yarışma programı hakkında konuştu.

Yeni yarışma programı dışında diziye övgüler yağdıran oyuncu, Aslıhan Doğan Turan'a ilginç bir teklifte bulundu.

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Aslıhan Doğan Turan'ın kanalına katılan Eda Ece'ye, "Sana başarılar diliyorum. Yarışmaya geleceğim. İlk bölümdeyim bu arada." dedi.

Eda Ece ise "Ama ben Yasak Elma'ya istiyorum. Ne olur gel" derken Aslıhan Doğan şoke oldu.

Doğan, "Şaka mısın? Nasıl, ne olur gel! Ben bir anda nasıl geleyim? Peki, ne yapacağım ben orada? Neyi oynayacağım?" dedi.

Senaristlere seslenen Ece, "Aslıhan'ı Yasak Elma'da görmek istiyoruz arkadaşlar. İnsanlar seni çok seviyor Aslıhan. Aslıhan Doğan Turan olarak geleceksin. Güler abla ile gel" ifadelerini kullandı.

Teklife sıcak bakan Aslıhan Doğan ise "İnşallah. Seninle ilgili her şeyi yaparım." dedi.

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