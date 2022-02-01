Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın yakışıklı oğulları şimdiden favori! Küçüğünün tatlılığı diş kamaştırır...

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın çocukları Hamza ile Asil Aslan, tatlılıkları ile dikkati çekiyor. Üçüncü çocuğu istediğini her fırsatta dilen getiren çiftin oğulları, şimdiden herkesin favorisi.

Arda Turan ve Sinem Kobal'ın inişli-çıkışlı aşkı sona erdikten sonra Aslıhan Doğan ortaya çıkmaya başladı..

Arda Turan'la tanışan ve o dönem aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Doğan, şimdilerde iki çocuk annesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliğinde evlenen çift, mutlu bir yuva kurdu.

Aslıhan Doğan Turan sosyal medyadan uzun bir süre uzak durdu ancak daha sonra kendisini tanıtmaya karar verdi.

Bu kapsamda önce sosyal medya hesabını herkese açan Aslıhan Turan, daha sonra ise Youtube hesabı açtı.

Youtube hesabından ailesine ve kendisine dair detayları paylaşan Turan, oğulları ile gündeme geldi.

Çiftin oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ı görenler hem tatlılıkları hem de şimdiden bu kadar yakışıklı olmaları karşısında şaşırdı.

ARDA VE ASLIHAN TURAN'IN MİNİK AİLESİ

2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan çifti, oğulları Hamza Arda’yı aynı yıl ekim ayında, Asil Aslan’ı ise 2020'de kucaklarına aldı.

Aslıhan Doğan sık sık çocuklarına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Youtube çekimlerinde de çocuklarına yer veren Doğan, takipçilerinden beğeni alıyor.

Turan çiftinin çocukları ise tatlılıkları ile görenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Hamza'nın konuşmasına hayran olan kullanıcılar, çocukların olduğu videoları daha çok görmek istiyor.

3. ÇOCUK AÇIKLAMASI

Her defasında 4 çocuk isteğini dile getiren Aslıhan Doğan Turan, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’un sorularını yanıtlayan Turan, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. İki oğlu olan Turan, “Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor.” diye konuştu.