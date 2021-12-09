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Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın

Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın

Arda Turan ile evli olan ve iki erkek çocuğu dünyaya getiren Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisi gündeme geldi. Arda Turan'a olan büyük aşkı ile bilinen Aslıhan Doğan, eski ilişkisi ile herkesi şaşırttı.