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    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın

    Arda Turan ile evli olan ve iki erkek çocuğu dünyaya getiren Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisi gündeme geldi. Arda Turan'a olan büyük aşkı ile bilinen Aslıhan Doğan, eski ilişkisi ile herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 22:50
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    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın

    Galatasaray'da top koşturan başarılı futbolcu Arda Turan, Sinem Kobal'dan ayrıldıktan sonra yolunu Aslıhan Doğan'la birleştirdi.

    Aslıhan Doğan'la sade bir törenle dünya evine giren başarılı futbolcu Arda Turan, iki çocuk babası oldu.

    Aslıhan- Arda Turan çifti ise dünyaya gelen bebeklerine Hamza Arda ve Asil Aslan ismini verdi.

    Mutlu giden evlilikleri ile dikkatleri çeken çift, zaman zaman gazetecilerin objektiflerine takılıyor.

    Aslıhan Doğan ise sık sık Youtube üzerinden videolar paylaşarak, aile hayatını sevenleri ile buluşturuyor.

    Youtube videoları ile gündeme gelen gelen Aslıhan Doğan'ın eski aşkı ortaya çıktı. Eski aşkını gören hayranları, şoke oldu.

    ASLIHAN DOĞAN'IN ESKİ AŞKI ÜNLÜ BİR MODACININ OĞLU ÇIKTI

    Aslıhan Doğan bir dönem Celio Saab ile aşk yaşadı. İki buçuk yıl sevgili olan çift, ani bir kararla ayrıldı.

    Aslıhan Doğan bu ayrılığın ardından gönlünü Arda Turan'a kaptırdı. Celio Saab'ın ünlü modacı Elie Saab'ın oğlu olduğu biliniyor.

    Aslıhan Doğan biten aşkına bir daha geri dönmedi ve Arda Turan'la mutlu bir evliliğe adım attı.

    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan ın eski sevgilisine bakın #1

    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan ın eski sevgilisine bakın #2

    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan ın eski sevgilisine bakın #3

    Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan ın eski sevgilisine bakın #4

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