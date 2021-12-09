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- Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın
Arda Turan tek aşkı değilmiş! Aslıhan Doğan'ın eski sevgilisine bakın
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 19:36
- Güncelleme : 09.12.2021 - 22:50
Galatasaray'da top koşturan başarılı futbolcu Arda Turan, Sinem Kobal'dan ayrıldıktan sonra yolunu Aslıhan Doğan'la birleştirdi.
Aslıhan Doğan'la sade bir törenle dünya evine giren başarılı futbolcu Arda Turan, iki çocuk babası oldu.
Aslıhan- Arda Turan çifti ise dünyaya gelen bebeklerine Hamza Arda ve Asil Aslan ismini verdi.
Mutlu giden evlilikleri ile dikkatleri çeken çift, zaman zaman gazetecilerin objektiflerine takılıyor.
Aslıhan Doğan ise sık sık Youtube üzerinden videolar paylaşarak, aile hayatını sevenleri ile buluşturuyor.
Youtube videoları ile gündeme gelen gelen Aslıhan Doğan'ın eski aşkı ortaya çıktı. Eski aşkını gören hayranları, şoke oldu.
ASLIHAN DOĞAN'IN ESKİ AŞKI ÜNLÜ BİR MODACININ OĞLU ÇIKTI
Aslıhan Doğan bir dönem Celio Saab ile aşk yaşadı. İki buçuk yıl sevgili olan çift, ani bir kararla ayrıldı.
Aslıhan Doğan bu ayrılığın ardından gönlünü Arda Turan'a kaptırdı. Celio Saab'ın ünlü modacı Elie Saab'ın oğlu olduğu biliniyor.
Aslıhan Doğan biten aşkına bir daha geri dönmedi ve Arda Turan'la mutlu bir evliliğe adım attı.