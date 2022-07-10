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- Arda Turan ve Aslıhan Doğan Wimbledon finali için Londra'da! 'Müthiş kombin yapmışsınız'
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Wimbledon finali için Londra'da! 'Müthiş kombin yapmışsınız'
Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti Wimbledon finalinde... Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline uygun giyinen çift, gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 10.07.2022 - 15:04
- Güncelleme : 10.07.2022 - 15:40
Ünlü futbolcu Arda Turan ve sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan, Wimbledon finali için Londra'ya gitti.
Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı.
Finali yerinde takip edecekler
Bugün saat 16.00'da başlayacak Novak Djokovic-Nick Kyrgios maçını yerinde canlı takip edecek olan çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Wimbledon geleneklerine uygun seçtikleri kıyafetleri ise sosyal medyada gündem oldu.
"Çok yakışmış"
Çifte sosyal medyada "çok yakışmış" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
İşte Arda ve Aslıhan'ın Wimledon kombini..