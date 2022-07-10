Haberler

Medya Haberleri

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Wimbledon finali için Londra'da! 'Müthiş kombin yapmışsınız'

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Wimbledon finali için Londra'da! 'Müthiş kombin yapmışsınız'

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti Wimbledon finalinde... Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline uygun giyinen çift, gündem oldu.