Arda Turan'dan lüks hediye! Seçil Erzan'ın suç ortağı kim? Birçok ünlü ismin dolandıran Seçil Erzan’a Rolex hediye etti. Tüm servetini Erzan’a kaptıran Arda Turan aldığı lüks hediyeyle herkesi şaşırttı. Erzan suç ortağını ele verdi.

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Fatih Terim Fon’u yalanıyla aralarında ünlü futbolcu Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın buluduğu 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandıran Seçil Erzan’la ilgili yeni detaylar orta çıktı.

Dolandırıcıya hediye olarak Rolex alan Turan hakkında Erzan “Benim bu zamana kadar 3 adet Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimimle kendim almıştım “ dedi.

Suç ortağı ortaya çıktı!

Erzan verdiği ifade de suç ortağını da ele verdi. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Buse Terim gibi isimlerden aldığı paralara ilişkin el yazısıyla oluşturulmuş bir kâğıt verdiğini, bu belgelerde halen Şube Müdür Yardımcısı Asiye Öztürk'ün de imzasının olduğunu söyledi.

Ne kadar şüphelense de evrakları imzalayan Asiye Öztürk hakkında ise "İnsanlar gelip benden hesap sorduğunda Asiye benim yanımdaydı ve beni bu zaman kadar hiçbir zaman ihbar etmedi" dedi.

Asiye evrakları imzala..

Dolandırıcılığı öğrenen Asiye Öztürk şok geçirdi. Öztürk olay ile ilgili ifadesinde "Seçil müdür bana zaman zaman bir takım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden bir takım evrakları imzalamış olabilirim. Ben bu zamana kadar 4-5 adet bilmediğim ve içeriğinden haberdar olmadığım belgeleri imzaladım. Çünkü Seçil müdür beni yanına çağırıp, 'Asiye şunları imzala, acil müşteriye vereceğim' demişti. Belgelerin alt kısmında bankanın kaşesini gördüm. Üzerinde de Seçil Erzan'ın imzası vardı. Buna güvenerek imza attım. Hata yaptığımı bu anlamda kabul ediyorum. Beni bir yandan konuşturup bir yandan imza attırıyordu" diye konuştu.