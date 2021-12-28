Arda Turan'ın baldızı Dilahan Doğan'a bakın! Güzelliği ile ablası Aslıhan Turan'ı solladı...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kız kardeşi tasarımcı Dilahan Doğan, güzelliği ile dikkati çekti. Basından uzak duran ve işine yoğunlaşan Doğan, ablası Aslıhan Turan'ı gölgede bıraktı.

Galatasaray'da top koşturan Arda Turan, sosyetenin tanınmış isimlerden birisi olan Aslıhan Doğan ile evlendi.

Uzun zamandır evli olan ve Hamza Arda ile Asil Aslan adında iki çocuğu olan çift, sık sık magazin basınında gündem oluyor.

Son zamanlarda açtığı Youtube kanalı ile gündeme gelen Aslıhan Doğan, tasarımcı kardeşi Dilahan Doğan'la bir kez daha adından söz ettirdi.

Basından ve gözlerden uzak yaşayan Dilahan Doğan, sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dışında tasarımlarıyla gündeme gelen Doğan, 2019 yılında askeri kıyafetler tasarlamış ve uzun süre konuşulmuştu.

ASLIHAN DOĞAN'IN KARDEŞİ DİLAHAN DOĞAN'IN GÜZELLİĞİ

Arda Turan'ın baldızı Dilahan Doğan, güzelliği ile ablası Aslıhan Turan'ı geride bıraktı. Kendisini işine adayan ve tasarımcılık yapan Doğan, verdiği röportajlar dışında basında yer almıyor.

Bir dönem askeri kıyafetler tasarlayan ve 6 bin liraya satan Doğan, uzun süre eleştirilmişti. Eserlerinde hiçlik, aşk gibi tasavvufi kavramlara yer veren Dilahan Doğan, yaptığı tablolarla gündeme gelmek istiyor.