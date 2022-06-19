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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre'nin benzerliği 'pes' dedirtti! 'Fotokopi gibisiniz'

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre'nin benzerliği 'pes' dedirtti! 'Fotokopi gibisiniz'

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile hayatını birleştirdi. Aslıhan Turan'ın eltisi ile benzerliğini görenler ise şaşkınlık yaşadı.