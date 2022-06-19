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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre'nin benzerliği 'pes' dedirtti! 'Fotokopi gibisiniz'

    Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile hayatını birleştirdi. Aslıhan Turan'ın eltisi ile benzerliğini görenler ise şaşkınlık yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 13:12
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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre'nin benzerliği 'pes' dedirtti! 'Fotokopi gibisiniz'

    Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan, magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında

    Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi oyuncuOkan Turan bir süredir sosyal medya fenomeni Katre Yırtıcı ile birlikteydi.

    Çift, dün akşam düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

    Arda Turan'ın sosyal medyayı aktif kullanan eşi Aslıhan Doğan Turan da düğünden kareler paylaştı.

    Eltisi Katre Yırtıcı'yı fotoğraflayan Aslıhan Doğan Turan, paylaşımı ile elticilik yorumlarını da beraberinde getirdi.

    "İkiz eltiler"

    Katre ile çok iyi anlaştıklarını her seferinde dile getiren Aslıhan Turan, takipçileri tarafından birbirine benzetildi.

    "İkiz eltiler" yorumlarını alan Doğan ve Yırtıcı'nın kareleri merak konusu oldu.

    İşte Aslıhan Turan ve Katre Yırtıcı'dan pozlar...

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #1

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #2

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #3

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #4

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #5

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre nin benzerliği pes dedirtti! Fotokopi gibisiniz #6


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