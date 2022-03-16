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    • Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor...

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor...

    Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile evli olan ve iki erkek çocuğu dünyaya getiren Aslıhan Doğan, eski haliyle gündem oldu. Aslıhan Doğan'ın estetiksiz halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 19:15
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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor...

    Barcelona ve Atletico Madrid gibi büyük takımlarda top koşturan başarılı futbolcu Arda Turan, aile hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Şimdilerde Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, Sinem Kobal ile olan inişli-çıkışlı ilişkisini bitirdikten sonra Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başladı.

    Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliğinde sade bir törenle dünya evine girdi.

    Bu evliliklerinden Hamza Arda ve Asil Aslan ismini verdikleri iki çocukları olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, mutlu giden evlilikleri ile dikkati çekiyor.

    Aslıhan Doğan, sık sık YouTube kanalı üzerinden videolar paylaşarak aile hayatını sevenleri ile buluşturuyor.

    Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen gelen Aslıhan Doğan, şimdi de eski haliyle gündem oldu.

    ASLIHAN DOĞAN'IN ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

    Her defasında 4 çocuk isteğini dile getiren Aslıhan Doğan Turan, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Show TV'in haberine göre, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de dile getirdi.

    "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum."

    Bu açıklamaların ardından Aslıhan Doğan'ın hayatı araştırma konusu oldu. Hakkında araştırma yapan hayranları, Doğan'ın eski fotoğraflarıyla karşılaştı. Ünlü ismin estetiksiz hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #1

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #2

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #3

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #4

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #5

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #6

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #7

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #8

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #9

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #10

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın estetiksiz haline bakın! O kareleri görenlerin ağzı açık kalıyor... #11


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