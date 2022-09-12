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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın instagram paylaşımları beğeni topluyor!

    Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.Arda Turan'ın eşi yaptığı paylaşımlar ile beğeni topluyor..
    • 12.09.2022 - 15:36
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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın instagram paylaşımları beğeni topluyor!

    Ünlü futbolcu Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı.Bu açıklama sonrası Arda Turan ve ailesi sosyal medyada gündeme geldi.

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.İki çocukları bulunan Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftler arasında yer alıyor.

    Aslıhan Doğan instagram hesabından bol bol ailesi ile olan karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.İki erkek çocukları bulunan çift çocuklarına Hamza Arda ve Asil Aslan isimlerini verdiler.

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #1

    Sosyetik güzel Aslıhan Doğan'ın bazı instagram paylaşımları şu şekilde;

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #2

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #3

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #4

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #5

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #6

    Arda Turan ın eşi Aslıhan Doğan ın instagram paylaşımları beğeni topluyor! #7


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