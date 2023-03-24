ADETA İKİZ ELTİLER: Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın kopyası çıktı! Gören şaşırdı... Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre, Aslıhan Doğan'ın kopyası çıktı. Oldukça iyi anlaşan eltiler, benzerlikleri ile görenleri şaşırtırıyor. Okan Turan uzun yıllardır birlikte olduğu Katre Turan ile geçtiğimiz yaz evlenmişti.

Barcelona gibi büyük takımlarda oynayan ve geçtiğimiz aylarda futbolu Galatasaray'da bırakan Arda Turan, uzun bir süredir Aslıhan Doğan ile evli.

Yaşadıkları aşkı nikah masasına taşıyan ve ve şimdilerde iki çocuk babası olan Arda, aile hayatıyla gündem oluyor.

Youtube kanalı açan ve herkesin beğenisini kazanan eşi Aslıhan Doğan, magazin camiasına ise hiç olmadığı kadar yakın.

Arda ve Aslıhan Turan'ın hayatını araştıranlari, Okan Turan'ın eşi Katre'yi görünce şaşkınlık yaşadı.

Okan Turan'ın eşi Katre Yırtıcı'yı gören sosyal medya kullanıcıları, Aslıhan Doğan'la olan benzerliği karşısında şaşırdı.

Aslıhan Doğan ile arası oldukça iyi olan Katre Turan, Doğan'ın Youtube videolarında da sıklıkla yer alıyor.

Aslıhan - Katre benzerliği şaşırttı

Okan Turan ve Katre Yırtıcı, geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle evlendi.

Futbol ve sanata camiasından birçok ismin katıldığı düğünü, Aslıhan Doğan'ın organize ettiği söylendi.

Aslıhan Doğan'a ikizi kadar benzeyen Katre Turan, Okan Turan ile uzun süredir beraberdi.

Aslıhan - Katre arasındaki benzerliği görenler de şaşırmadan edemiyor. İkilinin arasının çok iyi olması da dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Doğan'a ikizi kadar benzeyen Yırtıcı, sık sık bir araya geldikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.