Arda Türkmen bombayı duyurdu! Yorum üstüne yorum yağdı...

Türkiye'nin sevilen şeflerinden birisi olan Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirliler müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Ünlü şef Arda Türkmen, geçen eylül ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi.

22 Eylül'de Arda Türkmen ile nikah masasına oturan Melodi Elbirliler, nikahtan saatler sonra Instagram'da soyadını "Melodi Türkmen" olarak güncellemişti.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen 47 yaşındaki Arda Türkmen ile 31 yaşındaki Melodi Elbirliler'den müjdeli haber geldi.

Ünlü çift, bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu.

Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yaptı.

Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırdı.

Melodi Elbirliler kimdir?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor.

Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, moda ve makyaj videoları yayınlıyor.

Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.