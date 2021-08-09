Arda Türkmen damat oluyor! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünü nerede olacak?

Arda Türkmen damat oluyor! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünü nerede olacak?

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 1 yıldır beraber olan çift, ilişkilerini evlilikle ile taçlandıracak. İşte düğüne dair detaylar

Türkiye'nin sevilen şeflerinden birisi olan Arda Türkmen, damat olmak için gün sayıyor.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Melodi Elbirliler ile evlenmeye hazırlanan Türkmen, 1 yıldır devam eden ilişkisini mutlu sonla tamamlayacak.

Nişantaşı'nda görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Bunun akabinde çiftin ilişkilerini ve magazin gündemini yakından takip edenler, Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünü nerede olacak? Ne zaman evleniyorlar? sorularını gündeme getirdi.

Peki, Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğünü nerede olacak? Ne zaman evleniyorlar? İşte detaylar...

ARDA TÜRKMEN VE MELODİ ELBİRLİLER NE ZAMAN EVLENİYOR?

Melodi Elbirliler evlilik hazırlıklarına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi satın aldım.”

Çiftin, bu ayın son haftası nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

ARDA TÜRKMEN VE MELODİ ELBİRLİLER'İN DÜĞÜNÜ NEREDE OLACAK?

Düğün hazırlıklarının tamamlandığını, gelinliğini aldığını söyleyen Melodi Elbirliler, düğünün nerede olacağına dair detay vermedi.