Petrol
92.76
-1.17%
Euro
19.3798
0.56%
Dolar
18.6142
0.07%
Altın
1.064
0.10%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
314.058
-2.51%
BTXN Coin
7.01
-4.88%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerine verdikleri isim dikkat çekti

    Ekranların tanınan isimlerinden olan başarılı şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi..
    • 16.11.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerine verdikleri isim dikkat çekti

    Şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 22 Eylül 2021 tarihinde evlenen çiftin bir kız bebekleri oldu.

    Çiftin bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada gündem oldu. Arda Türkmen'in instagram paylaşımı 200 binden fazle beğeni aldı.

    Ünlü şefin yaptığı paylaşımda en dikkat çeken kısım ise bebeklerine verdikleri isim oldu. Ünlü çift kızlarına "Ada Siena" ismini verdi.

    Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler in bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerine verdikleri isim dikkat çekti #1

    Instagram hesabından müjdeli haberi paylaşan Arda Türkmen paylaştığı fotoğrafa şu notu ekledi;

    "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


    Dünya Kupası'na katılacak olan Süper Lig futbolcuları
    Futbol

    Dünya Kupası'na katılacak olan Süper Lig futbolcuları

    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü
    Ekonomi

    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir