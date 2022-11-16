Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerine verdikleri isim dikkat çekti

Ekranların tanınan isimlerinden olan başarılı şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler'in bebekleri dünyaya geldi..

Şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 22 Eylül 2021 tarihinde evlenen çiftin bir kız bebekleri oldu.

Çiftin bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada gündem oldu. Arda Türkmen'in instagram paylaşımı 200 binden fazle beğeni aldı.

Ünlü şefin yaptığı paylaşımda en dikkat çeken kısım ise bebeklerine verdikleri isim oldu. Ünlü çift kızlarına "Ada Siena" ismini verdi.

Instagram hesabından müjdeli haberi paylaşan Arda Türkmen paylaştığı fotoğrafa şu notu ekledi;

"Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

