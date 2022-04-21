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    Arda Türkmen'in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... 'Ramazan ayındayız, utanın ya'

    Arda Türkmen'in eşi sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, tatil pozlarını peş peşe yayınladı. Ramazan ayından dolayı eleştirilen güzel isim, bu yorumları yapan hayranlarına sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 18:15
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    Arda Türkmen'in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... 'Ramazan ayındayız, utanın ya'

    1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor.

    Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan güzel isim, sosyal medya paylaşımlarıyla rekor kırıyor.

    Giydiği kıyafetler, çektiği videolar ve Arda Türkmen'le evlenmesi sonra iyice ünlenen Melodi, tatil pozlarını yayınladı.

    Yayınladığı her karede ayrı bir havaya ve güzelliğe bürünen sosyal medya fenomeni, bu defa hayranlarını kızdırdı.

    Fotoğraflarını yoruma açık olarak paylaşan ve sık sık hayranlarıyla soru-cevap yapan Elbirliler, tatil pozlarına gelen eleştirilere sinirlendi.

    "Ramazan ayı" tepkisi alan Melodi Elbirliler'in güzel fiziği ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

    Melodi Elbirliler tatil pozlarıyla hayranlarını kızdırdı

    Melodi Elbirliler'in Hawaii tatilinden paylaştığı fotoğrafların altına bir takipçi “Ramazan’da utanmıyor musun?” şeklinde yorum yapınca, ünlü isim küplere bindi.

    Güzelliğini konuşturan ve oldukça keyifli olduğu görülen fenomenin morali, yapılan yorumlar sonrası düştü.

    Arda Türkmen in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... Ramazan ayındayız, utanın ya #1

    Verilen tepkiye oldukça kızan Melodi Elbirliler ise yapılan yoruma “Hayır, Ramazan’da da normal zamanda da utanmıyorum.

    İnsan bedeninin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 2022’ye gelsenize, burası çok güzel” şeklinde yanıt verdi.

    Arda Türkmen in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... Ramazan ayındayız, utanın ya #2

    Arda Türkmen in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... Ramazan ayındayız, utanın ya #3

    Arda Türkmen in eşi Melodi tatilden peş peşe paylaşınca... Ramazan ayındayız, utanın ya #4


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