Arif Güloğlu kimdir? ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kaç yaşında, nereli, ne kanseri?

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Tedavisi pozitif yönde devam eden Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Peki, Arif Güloğlu kimdir?

BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiği belirtildi.

BKM Mutfak, Arif Güloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuya sosyal medyadan destek yağarken Güloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum." dedi.

Bu üzücü haberin ardından Arif Güloğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler gündeme geldi. Genç oyuncunun sevenleri, 'Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Arif Güloğlu, Ankara’da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlenmiştir. 19 yaşında İstanbul’a yerleşen Güloğlu, İstanbul’da da tiyatrolarda rol almaya devam etmiştir.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam eden Güloğlu, bir yandan hayali olan oyunculuk için çabalamış ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil olmuştur.

Hala Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alan çaylak oyuncu, 1.73 boyunda 69 kiloda ve başak burcudur.