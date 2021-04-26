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- Arif Susam kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Arif Susam hakkında bilgiler..
Arif Susam kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Arif Susam hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 18:15
Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu şarkıları söylenecek.
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında ise Türk müziğinin sevilen ismi Arif Susam yer alıyor. Sevilen müzisyen programda eski şarkılarını seslendirerek izleyenlerin kulaklarının pasını silecek.
Orkestra şefliği de yapan Arif Susam, 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır.
Peki, Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Arif Susam hakkında merak edilenler...
ARİF SUSAM KİMDİR?
1956 yılında doğan Arif Susam aslen Elazığlıdır. 5 sene Kumkapı'daki bir restoranda sahne alan taverna müziği sanatçısı Arif Susam, orkestra şefliği ve İstanbul Konservatuarı Klasik Batı Müziği bölümünde sekiz yıl yatılı olarak müzik eğitimi almıştır.
Piyano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalabilen Susam'ın albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıt olarak hazırlanmıştır.
Şarkı söylerken es verip konuşmasıyla tanınan ve ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak nitelendirilen Susam, 14 yıl boyunca bir restoranda sahne almıştır. 1980 yılında evlenen Susam, 2 çocuk babasıdır.
1984 yılında ilk albümü olan ''Efsane Aşk''ı çıkaran Susam, Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu ''Tavernada Yıldönümü'' adlı kaseti, Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır.
Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynamış ve 1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır.
ARİF SUSAM'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
- 1987 – Kader Utansın
- 1988 – Hatıram Olsun
- 1990 – Her Şeyi Bitirdik
- 1990 – Beni mi Buldun
- 2000 – Veda Gecesi
ARİF SUSAM'IN ESKİ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
- 1984 – Efsane Aşk
- 1985 – Kara Kara
- 1986 – Tavernada Yıldönümü
- 1987 – Kararsız Gönlüm
- 1988 – Kader Utansın
- 1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz
- 1988 – O Kadın İçin
- 1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın
- 1991 – Beni Düşün
- 1992 – Sevenler İçin
- 1993 – Boncuk Gözlüm
- 1994 – Unutulmuyor
- 1996 – İşte Yeniden – Çılgınım