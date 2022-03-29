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    Arif Verimli: Müge Anlı'nın benim için kıymeti yok

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllardır psikolojik danışmanlık görevini yürüten Prof. Dr. Arif Verimli, programdan ayrılış nedenini açıkladı. Verimli ayrıca, Anlı'ya eleştirilerini de dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:43
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    Arif Verimli: Müge Anlı'nın benim için kıymeti yok

    Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında psikolojik danışman olarak ekranlara çıkmıştı.

    Verimli, ani bir kararla programa veda etmiş, "Kimseye kırgın değilim." açıklamasında bulunmuştu.

    Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Müge Anlı'nın programından neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

    "KIRGINIM"

    Kırgınlık yaşadığı kişilerin olduğundan bahseden Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Ve Müge'nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum. Çıktım, gittim. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, hiç dinlemedi." dedi.

    Arif Verimli: Müge Anlı nın benim için kıymeti yok #1

    "ANLI'NIN PROGRAMI İYİ YÖNETEMEDİĞİ KANAATİNDEYİM"

    Verimli, "Peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi?" sorusuna ise "Artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik, mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı." ifadelerini kullandı.

    Arif Verimli: Müge Anlı nın benim için kıymeti yok #2


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