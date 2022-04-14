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    • Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! 'Bu nasıl güzellik'

    Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! 'Bu nasıl güzellik'

    Arıza dizisinin Halide'si, Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Masmavi gözleri ve dupduru güzelliğiyle dikkati çeken Turan, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 17:13
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    Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! 'Bu nasıl güzellik'

    25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında Fox TV'de yayınlanan ''Dinle Sevgili'' adlı günlük dizide canlandırdığı Gülfem rolüyle tanındı.

    Daha sonra Karagül, Altınsoylar, Meryem ve Zemheri dizilerinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

    Başrolünü Tolga Sarıtaş ile paylaştığı Arıza dizisinde hayat verdiği Halide karakteriyle adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizide canlandırdığı Haziran karakteriyle beğeni toplayan Turan, dizideki partneri Alp Navruz ile aşk yaşamaya başladı.

    Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü olan güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Cesur pozları ve masmavi gözleriyle mest etti

    Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan Ayça Ayşin Turan, zaman zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Masmavi gözleri ve düzgün fiziğiyle kendisine hayran bırakan Ayça Ayşin Turan, son olarak duru güzelliğini gözler önüne seren bir pozunu paylaştı.

    Ağır makyajlardan kaçınan ve daha çok sadeliğiyle ön planda olan Turan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    29 yaşındaki ünlü oyuncuya, ''Miranda Kerr gibisin'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Peri kızı gibi'', ''Sen en güzel kadınsın'' gibi yorumlar yapıldı.

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #1

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #2

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #3

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #4

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #5

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #6

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #7

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #8

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #9

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #10

    Arıza nın Halide si Ayça Ayşin Turan cesur pozları ve masmavi gözleriyle ortalığı yıktı! Bu nasıl güzellik #11


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