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    Arıza'nın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu 'Elif' rolünü kaptı

    Arıza dizisinde hayat verdiği Füsun karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Baş Belası dizisinde rol alan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Show TV'nin sevilen dizisi Baba'nın kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 18:32
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    Arıza'nın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu 'Elif' rolünü kaptı

    Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba,  her salı akşamı milyonları ekran başına topluyor.

    Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, reyitnglerde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

    Güçlü oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken dizi, etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyor.

    Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi.

    DİLARA AKSÜYEK BABA'DA

    Arıza dizisinde hayat verdiği Füsun karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Baş Belası dizisinde rol alan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Televizyon Dünyası'nın haberine göre Dilara Aksüyek, dizide Elif karakterini canlandıracak ve yedinci bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

    Aksüyek, bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizilerinde sergilediği performansıyla da adından söz ettirmişti.

    Arıza nın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Elif rolünü kaptı #1

    Arıza nın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Elif rolünü kaptı #2


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