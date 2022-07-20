Arka Sıradakiler hayranlarını heyecanlandıracak haber: Geri dönüyor

2007 yılında ekranlara gelen ve bir dönemin sevilen dizileri arasına giren Arka Sıradakiler, yeniden izleyiciyle buluşacak.

Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

2007 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler", dizisi 10 yılın ardından tekrardan çekiliyor.

Farklı bir konseptle ekranlara gelecek

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan’ın oturduğu "Arka Sıradakiler"in farklı bir konseptle ekrana gelmesi planlanıyor.

Dizinin eski oyuncularından 'Yadigar' karakterini oynayan Temmuz Karikutal, 10 yıl sonra Arka Sıradakiler'in farklı bir konsept ile ekranlara gelmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.