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    Arka Sıradakiler'in 'Bariz yani' Özge'si şimdilerde ne yapıyor? Son hali 'Bu ne değişim' dedirtti!

    Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç, son hali ile gündem oldu. Genç oyuncuyu gören dizinin hayranları, tanımakta bir hayli zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 15:42
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    Arka Sıradakiler'in 'Bariz yani' Özge'si şimdilerde ne yapıyor? Son hali 'Bu ne değişim' dedirtti!

    MinT Prodüksiyon tarafından FOX için hazırlanan Arka Sıradakiler, 6 sezon sürdü ve 2012 yılında sona erdi.

    Dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın üstlenirken, oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

    Bu genç ve yetenekli isimlerden olan dizinin başrollerinde; Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü ve Fırat Çöloğlu yer aldı.

    Dizide en az başroller kadar konuşulan Özge karakterine ise genç isim Sevda Dalgıç hayat verdi. Dalgıç o dönem, "Bariz yani" sözü ile akıllara kazınmıştı.

    Dizinin sona ermesinin ardından uzun bir süre sessizliğe gömülen Sevda Dalgıç, Avlu dizisinde yer aldı.

    Dalgıç'ın son hali ilk orada görülürken, dizinin hayranları yaşadığı değişim karşısında şaşırdı.

    Avlu'dan sonra yine ekranlara ara veren güzel oyuncu, geçen zamanın ardından yeniden değişimi ile gündem oldu.

    ARKA SIRADAKİLER ÖZGE'NİN SON HALİ

    Bir dönem ekrana gelen Arka Sıradakiler' dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanınan oyuncu Sevda Dalgıç, değişimiyle görenleri şaşırttı.

    Sarı saçlarını siyaha boyatan oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşıyor.

    Sevda Dalgıç daha önce "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa olsun Allah vergisi gibi olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

    Arka Sıradakiler in Bariz yani Özge si şimdilerde ne yapıyor? Son hali Bu ne değişim dedirtti! #1

    SEVDA DALGIÇ ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

    Bir dönem oyunculuk atölyesi kurduğu bilinen Sevda Dalgıç, setlerden uzak bir hayat kuruyor.

    Şimdilerde ne yaptığı merak edilen oyuncu son açıklamasında, "Setlerden uzak olduğum dönemde ticaretle uğraştım. Alaçatı’da mekan açtım. Batmadım ama ekonomik darbe oldu." dedi.

    Arka Sıradakiler in Bariz yani Özge si şimdilerde ne yapıyor? Son hali Bu ne değişim dedirtti! #2

    Arka Sıradakiler in Bariz yani Özge si şimdilerde ne yapıyor? Son hali Bu ne değişim dedirtti! #3

    Arka Sıradakiler in Bariz yani Özge si şimdilerde ne yapıyor? Son hali Bu ne değişim dedirtti! #4

    Arka Sıradakiler in Bariz yani Özge si şimdilerde ne yapıyor? Son hali Bu ne değişim dedirtti! #5


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