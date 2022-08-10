Arka Sıradakiler'in Büşra'sı bacaktan deklolte verdi, değişimi dudak ısırttı! 'Vaaayss'

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra'ya hayat veren Gözde Mukavelat, son hali ile herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu, güzelliğini yıllar içerisinde artırdı.

MinT Prodüksiyon tarafından FOX için hazırlanan, yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği Arka Sıradakiler, 2007 yılında yayınlandı.

Gençlik dizisi olan ve genç oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

Dizide yer alan bazı oyuncular zamanla ekranlardan çekilirken, bazıları ise iyi bir kariyere sahip oldu.

Ekranlardan çekilen isimler arasında olan ve Arka Sıradakiler'de Büşra'ya hayat veren Gözde Mukavelat, değişimiyle gündeme geldi.

Kamera karşısına ilk kez Avrupa Yakası ile çıkan Gözde Mukavelat, Arka Sırdakiler sayesinde tanındı.

Son olarak 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisi ile seyirci karşısına çıkan Gözde, geçen zamanda güzelliğine güzellik kattı.

Arka Sırdakiler Büşra'nın son hali

Üvey babası tarafından istismara uğrayan bir genç kızı canlandıran Gözde Mukavelat, dizinin bitmesinin ardından birçok projede de rol aldı.

Acil Aşk Aranıyor ve Küçük Gelin gibi dizilerde de rol alan Gözde Mukavelat'ın son hali merak edildi.

Sosyal medya hesabından değişimini paylaşan güzel oyuncu, geçen zamana meydan okuduğunu kanıtladı.

Verdiği pozlar ve kusursuz fiziği ile olay olan Gözde Mukavelat, yeniden ekranlara döner mi bilinmez...

Ancak değişimiyle uzun süre konuşulacağı kesin!