Arka Sıradakiler'in Oktay, Yadigar ve Özge'si yıllar sonra bir araya geldi! Değişimleri ağızları açık bıraktı

Arka Sıradakiler'in Oktay, Yadigar ve Özge'si yıllar sonra bir araya geldi! Değişimleri ağızları açık bıraktı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Oktay, Yadigar ve Özge karakterlerine hayat veren Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir arada görüntülendi.

2007-2012 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi, dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın üstlendiği Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Yayınlandığı dönem ekranlarda fırtınalar estiren gençlik dizisi, zaman zaman oyunularıyla gündeme geliyor.

Galada bir araya geldiler

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir arada görüntülendi.

Geçtiğimiz gün düzenlenen ''Şimdi Yandık'' filminin galasına birlikte katılan oyuncular, galaya katılım sağlayanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dizide Oktay, Yadigar ve Özge karakterlerine hayat veren oyuncular, ''Yeni projeniz var mı?'' sorularına ''Görüşmeler, toplantılar yapıyoruz.'' diyerek filmi izlemeye girdi.

Değişimleri hayrete düşürdü

Öte yandan Arka Sıradakiler'in başrol oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç'ın pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç'ın geçen zaman içerisinde yaşadıkları değişim ise dikkati çekti.

İşte yıllar sonra bir araya gelen Arka Sıradakiler oyuncularının çok konuşulan o pozları...