Arka Sıradakiler'in Oktay'ıydı...48 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ı görenler tanıyamadı!

Arka Sıradakiler dizisinde Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan, son haliyle görenleri şoke etti.

25 Mayıs 1974 Ankara doğumlu olan Bülent Çetinaslan, ilkokul eve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Çetinaslan, tüm bu eğitimlerinin ardından modelliğe merak saldı ancak oyunculuk en büyük sevdası haline geldi.

Karıyerine oyunculukla devam eden Bülent Çetinaslan, Fox TV'de 2007-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıkan 'Arka Sıradakiler' dizisinin 'Oktay' karakteri olarak hafızalara kazındı.

Oyunculuk hayatındaki başarılı performanslarıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Çetinaslan, ayrıca; 'Melekler Adası', 'Çiçek Taksi', 'Acı Hayat' gibi yapımlarda da rol alarak şöhreti yakalamayı başardı.

'Arka Sıradakiler' dizisinin final yapmasının ardından kayıplara karışan yakışıklı oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren ve Kuç Uçuşu dizisinde yer alan Bülent Çetinaslan, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Şimdilerde 48 yaşında olan oyuncu için yıllar, adeta durmuş gibi.

İşte, Bülent Çetinaslan'ın son hali...