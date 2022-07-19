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    Arka Sıradakiler'in Özge'si gelin olmuş gidiyor! 'İşte enişteniz'

    Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, nikah masasına oturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:12
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    Arka Sıradakiler'in Özge'si gelin olmuş gidiyor! 'İşte enişteniz'

    2007 yılında yayın hayatına başlayan gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Sevda Dalgıç, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

    Yıllar için de bir hayli değişen 37 yaşındaki oyuncu, koyu renk saçlarıyla bambaşka biri oldu.

    Eski halinden eser kalmayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kaslı vücuduyla dikkat çekiyor.

    Gelin oldu

    Dalgıç, bugünlerde gelin olma heyecanını yaşıyor.

    Nikah öncesi ayna karşısında eşiyle birlikte hazırlık yaptığı anlara ait çekilen bir fotoğraf karesini yayınlayan Sevda Demirel paylaşımına ''Sevda Dalgıç GÜVENÇ'' notunu düştü.

    Sevda Dalgıç'ın paylaşımına hayranları ve takipçileri tebrik mesajları yağdırdı.

    Arka Sıradakiler in Özge si gelin olmuş gidiyor! İşte enişteniz #1

    Arka Sıradakiler in Özge si gelin olmuş gidiyor! İşte enişteniz #2

     

     


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