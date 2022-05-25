Arka Sıradakiler'in Özge'si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti!

Arka Sıradakiler'in Özge'si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti!

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, estetikle başka birine dönüştü. Sosyal medyadaki halini görenler, oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini koruyor.

Konusu ve karakterleri ile seyircisinin beğenisini kazanan Arka Sıradakiler,2007-2012 yılları arasında öğrenci-öğretmen ve hayat üçgenini ekranlara taşıdı.

Lise konseptli dizide karakterlerin hayat mücadeleleri ile her bölümde başka bir ders verildi.

Dizide, popüler arkadaş grubunun içerisindeki "Özge" karakteri ise "Bariz yani" sözüyle akıllara kazındı.

Kısa sarı saçları ve erkeksi tavırlarıyla dikkat çeken Sevda Dalgıç, şimdilerde büyük bir değişim yaşadı.

Sevda Dalgıç'ın şimdiki hali

Avlu dizisinde yer aldıktan sonra ekranlara ara veren Sevda Dalgıç, saçlarını uzun ve siyah olarak kullanıyor.

Kendini spora verne oyuncu, birkaç estetik operasyonla yeni bir görünüme kavuştu.

Şimdilerde 38 yaşında olan Sevda Dalgıç'ın eski ve yeni hali arasındaki farkı görenler gözlerine inanamadı.

Son halini Instagram'dan paylaşan Sevda Dalgıç, takipçilerine "Hello saçları biraz kestirsem mi acaba" diye sordu.

İşte Arka Sıradakiler'in Özge'sinin büyük değişimi...