Petrol
111.58
0.80%
Euro
17.49
1.12%
Dolar
16.3742
1.86%
Altın
972.79
0.68%
Borsa
2423
0.00%
Bitcoin
488.460
3.95%
BTXN Coin
13.35
0.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Arka Sıradakiler'in Özge'si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti!

    Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, estetikle başka birine dönüştü. Sosyal medyadaki halini görenler, oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arka Sıradakiler'in Özge'si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti!

    Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini koruyor.

    Konusu ve karakterleri ile seyircisinin beğenisini kazanan Arka Sıradakiler,2007-2012 yılları arasında öğrenci-öğretmen ve hayat üçgenini ekranlara taşıdı.

    Lise konseptli dizide karakterlerin hayat mücadeleleri ile her bölümde başka bir ders verildi.

    Dizide, popüler arkadaş grubunun içerisindeki "Özge" karakteri ise "Bariz yani" sözüyle akıllara kazındı.

    Kısa sarı saçları ve erkeksi tavırlarıyla dikkat çeken Sevda Dalgıç, şimdilerde büyük bir değişim yaşadı.

    Sevda Dalgıç'ın şimdiki hali

    Avlu dizisinde yer aldıktan sonra ekranlara ara veren Sevda Dalgıç, saçlarını uzun ve siyah olarak kullanıyor.

    Kendini spora verne oyuncu, birkaç estetik operasyonla yeni bir görünüme kavuştu.

    Şimdilerde 38 yaşında olan Sevda Dalgıç'ın eski ve yeni hali arasındaki farkı görenler gözlerine inanamadı.

    Son halini Instagram'dan paylaşan Sevda Dalgıç, takipçilerine "Hello saçları biraz kestirsem mi acaba" diye sordu.

    İşte Arka Sıradakiler'in Özge'sinin büyük değişimi...

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #1

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #2

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #3

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #4

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #5

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #6

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #7

    Arka Sıradakiler in Özge si takipçilerine sordu, paylaşımı şoke etti! #8


    İlginizi Çekebilir

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu
    Şampiyonlar Ligi

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    NATO chief emphasizes need to address Turkey's concerns on Sweden, Finland
    World

    NATO chief emphasizes need to address Turkey's concerns on Sweden, Finland

    Görüş Bildir