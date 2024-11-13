Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı! Bakın şimdi ne yapıyor

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2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi, gençlerin en sevdiği yapımların başında geliyordu.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Temmuz Karikutal’ın canlandırdığı Yadigar’dı.

Yadigar, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, dizinin en çok sevilen karakterlerinden biriydi.

Dizi bitiminden sonra oyunculuğu bırakma kararı alan Karikutal, aslında çok daha farklı bir yol seçti.

Dizi devam ederken korkunç bir trafik kazası geçirdi ve bu olay, onun kariyerine yeniden yön vermesine neden oldu.

OYUNCULUKTAN SONRA BAMBAŞKA BİR YOL ÇİZDİ

Kazadan sonra oyunculuğa veda eden Temmuz Karikutal, hayatını bambaşka bir alanda sürdürmeye başladı. Ünlü oyuncu kendi şirketini kurarak menajerlik yapmaya başladı.

Şimdilerde menajerlik şirketine devam eden Karikutal, iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Ayrıca sosyal medya dünyasında da oldukça aktif olan eski oyuncu, içerik üreticiliği yaparak takipçilerine çeşitli bilgilendirici videolar sunuyor.