Arka Sıradakiler'in yıldızı Aşk Mantık İntikam'a geliyor! O karakter Ozan'a rakip olacak

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, bomba bir transfere daha imza attı. Arka Sıradakiler dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Anıl Altan, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı No:9 imzalı Aşk Mantık İntikam'ın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Ancak bu sezonun en sevilen yaz dizisi olan Aşk Mantık İntikam, reytinglerdeki başarı grafiğini sürdürdü. Öyle ki dizinin kadrosuna flaş bir oyuncu daha katıldı.

ANIL ALTAN AŞK MANTIK İNTİKAM'A GELİYOR

Bir döneme damgasını vuran ''Arka Sıradakiler'' dizisiyle yıldızı parlayan, ''Çember'' dizisiyle ününü perçinleyen başarılı oyuncu Anıl Altan, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Anıl Altan, sürpriz bir karakterle İlhan Şen'in hayat verdiği Ozan karakterine rakip olacak.

Sevilen dizinin 3 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümünde, zaman atlaması yaşanacak. Bu durumun hikâye ve karakterlere nasıl yansıyacağı ise gizemini koruyor.