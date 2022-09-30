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    Arka Sokaklar 17. bölüm fragmanı: Büyük sürpizlere hazır olun!

    Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara geri dönüyor. 14 Ekim Cuma günü yayına başlayacak olan dizi, fragmanı yayınlayarak seyircisinin merakını perçinledi.
    • 30.09.2022 - 13:11
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    Arka Sokaklar 17. bölüm fragmanı: Büyük sürpizlere hazır olun!

    Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile geri dönüyor.

    Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı diziden fragman ise görücüye çıktı.

    Yayınlanan 17. sezonun  fragmanında seyirciyi bazı süprizlerin beklediği duyuruldu.

    17. sezona dair fragman içerisinde çeşitli işaretler veren dizi ekibi, Mesut Komiser'in ise yerini doldurmaya hazırlanıyor.

    Heyecanın artarak devam edeceği dizinin yeni ekibi şimdiden merak konusu olurken, bu sene final olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni sezonuyla 14 Ekim Cuma 20.00'da Kanal D'de başlıyor. İşte Arka Sokaklar 17. bölüm fragmanı...

    Arka Sokaklar 17. bölüm fragmanı İZLE

    Arka Sokaklar 17. bölüm fragmanı: Büyük sürpizlere hazır olun! #1


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