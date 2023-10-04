Arka Sokaklar 544. bölüm fragmanı: Metin aameliyat masasından kalkamıyor! Ekip yıkıldı... Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni fragmanıyla bir kez daha rekor kırmayı başardı. Dizide Metin'in ameliyat masasında olduğu görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son fragmanı hem şaşırttı hem de üzdü. Ekibin sokak çeteleriyle mücadelesi sürerken, Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Yakalamaya çalıştıkları adamları elinden kaçıran ekip Rıza Baba'yı üzerken, Hüsnü Çoban ise oğlunun yanına koştu. Rıza Baba destek oldu Hüsnü'nün hastaneye gitmesinin ardından yanına koşan Rıza Baba, en büyük destekçisi oldu. Rıza Baba ve Hüsnü'nün gözyaşlarına boğuldukları anlar ise fragmanı izleyenleri de ağlattı. Peki, Metin kurtulabilecek mi? Bunun cevabını yeni bölümde alacağız...