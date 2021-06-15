Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali 2. fragmanı: Mesut Tunç'u kurtarabilecek mi?

Arka Sokaklar'ın sezon finali için geri sayım başladı. Merakla beklenen Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali 2. fragmanı da yayımlandı. İşte Arka Sokaklar 594. bölüm 2. fragmanı..

Kanal D'nin kült haline gelen polisiye dizisi Arka Sokaklar, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi usta isimleri bir araya getiren ve 15 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren fenomen dizi, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Heyecan ve maceranın iç içe geçtiği Arka Sokaklar'ın sezon finalinde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, Arka Sokaklar sezon finali fragmanı yayımlandı mı? sorusuna yanıt ararken, merakla beklenen 594. bölüm 2. fragmanı yayımlandı.

Fragmanda Tunç'un Mazlum ile alevlerin ortasında kaldığı anlar izleyicilerin nefesini kesti.

Peki Mesut Tunç'u kurtarabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 594. Bölüm Fragmanı İZLE

ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali bölümünde, Rıza Baba ve Ali'nin de olduğu adliye basılıyor. Rıza Baba ve Ali, elleri kelepçeli halde duruşmadayken silahlı adamlar adliyeyi basıyor. Bu haberi duyan ekip hemen adliyeye gidiyor. Adamlar adliyede çatışıyor. Ölen ve yaralanan polis anonsu ekibi tedirgin ediyor.

Uyuşturucu Baronu Ferhat, rehin tuttuğu Savcı Faruk'a karşılık el koyulan mallarını istiyor. Engin Müdür ve Başak, Aycan'ın kaçırttığı bebeklerinin acısını yaşıyorlar.

MESUT TUNÇ'U KURTARABİLECEK Mİ?

Mesut, oğlu Tunç ile Mazlum'u yanan mekandan çıkartmak için alevlerin ortasına atlıyor. Selin ve diğerleri çaresizce mekan dışında çırpınıyorlar.

Son olarak Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ile Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Tunç karakterine hayat veren Kerimhan Duman ile Mazlum karakterini canlandıran Cumhuriyet Kiper'in diziden ayrılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mesut Komiser'in, oğlu Tunç ile Mazlum'u kurtarıp kurtaramayacağı 16. sezonla birlikte netlik kazanacak.